Петербургский прокурор усмотрел в рекламе Dolce&Gabbana пропаганду гомосексуализма

В Петербурге прокурор обратился в суд с иском, вызванным к жизни рекламным роликом компании Dolce&Gabbana, который содержится на странице бренда в Instagram, о чем сообщает объединенная пресс-служба судов.

"Из иска следует, в ходе проведенной проверки было установлено, что в сети Интернет по адресу https://www.instagram.com/p/CLO1zugqARD размещен видеоматериал, на котором содержится информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения", - говорится в сообщении.

В ярком двухминутном ролике показаны поцелуи и объятия двух девушек. Прокурор требует запретить распространение этого видеоматериала на территории РФ как нарушающего действующее законодательство.

До 7 июня иск оставили без движения.