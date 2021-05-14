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20:52

В связи с форумом "Муниципальная Россия" его организатор получила третью "административку"

фото ЗакС политика В связи с форумом "Муниципальная Россия" его организатор получила третью "административку"

Координатор "Открытки" Татьяна Усманова сообщила в своем Telegram-канале о том, что на нее завели уже третье административное дело в связи с одним и тем же мероприятием - форумом муниципальных депутатов в Измайлово 13 марта, на котором задержали около 170 участников.

На этот раз женщине вменили часть 1 ст. 20.6 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). По этому делу ее могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

"Никаких норм мы во время Форума не нарушали. Гости были в масках и перчатках, сняли второй зал на случай большого количества гостей. Но кого это волнует? Даже в материалах дела в качестве доказательства непонятно чего есть фото, на которой люди в масках", - прокомментировала оформление очередного протокола Усманова.

Предыдущие "административки" в связи со скандальным мероприятием были оформлены по статьям 20.33 КоАП (сотрудничество с нежелательной организацией) и 6.3 КоАП ("санитарно-эпидемиологическая" статья) и тоже сопровождались штрафами. По двум этим протоколам ей присудили денежное наказание в общей сложности на 165 тысяч рублей.

Напомним, форум "Муниципальная Россия", на котором собрались мундепы со всей страны, был прерван вскоре после начала, когда в здание ворвались полицейские и стали задерживать всех подряд. В автозаки попали депутаты региональных парламентов и муниципалы из Москвы, Петербурга, Томска и других городов.

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