Ржаненков подал документы на праймериз ЕдРа

Председатель петербургского комитета по социальной политике Александр Ржаненков успел подать заявку на участие в праймериз единороссов в последний день приема документов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу петербургского отделения партии. Чиновник нацелен на то, чтобы стать кандидатом в депутаты Законодательного собрания и избираться от одномандатного округа №2. Эта территория включает в себя центральную часть Петербурга, и от нее ранее выразили желание баллотироваться, в частности, действующий депутат Борис Вишневский, мундеп Вадим Войтановский, гражданский активист Ярослав Костров.

В Смольном на руководящих должностях Ржаненков работает в течение пятнадцати последних лет.

Напомним, праймериз ЕдРа будут проходить целую неделю с 24 по 30 мая.

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