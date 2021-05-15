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10:40

Ржаненков подал документы на праймериз ЕдРа

фото ЗакС политика Ржаненков подал документы на праймериз ЕдРа

Председатель петербургского комитета по социальной политике Александр Ржаненков успел подать заявку на участие в праймериз единороссов в последний день приема документов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу петербургского отделения партии. Чиновник нацелен на то, чтобы стать кандидатом в депутаты Законодательного собрания и избираться от одномандатного округа №2. Эта территория включает в себя центральную часть Петербурга, и от нее ранее выразили желание баллотироваться, в частности, действующий депутат Борис Вишневский, мундеп Вадим Войтановский, гражданский активист Ярослав Костров.

В Смольном на руководящих должностях Ржаненков работает в течение пятнадцати последних лет.

Напомним, праймериз ЕдРа будут проходить целую неделю с 24 по 30 мая.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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