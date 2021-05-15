В России выявили еще почти 8,8 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 749

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 8790 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 364, а сумело поправиться 9866 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 3073 новых больных, в Петербурге – 749, в Подмосковье – 671. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1676 человек и скончалось 34.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии и Франции.