18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

11:30

В России выявили еще почти 8,8 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 749

фото ЗакС политика В России выявили еще почти 8,8 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 749

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 8790 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 364, а сумело поправиться 9866 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 3073 новых больных, в Петербурге – 749, в Подмосковье – 671. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1676 человек и скончалось 34.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии и Франции.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

13:43 Пиотровский: Есть базовое понимание, что "Алые паруса" пройдут в очном формате

10:20 РФ возобновляет авиасообщение с Португалией и Саудовской Аравией

14 мая, 18:58 Греция разрешила въезжать в страну неограниченному количеству россиян

14 мая, 17:57 Переболевшие коронавирусом петербуржцы сдали более 1000 литров "антиковидной" плазмы

14 мая, 15:16 Более полумиллиона петербуржцев завершили вакцинацию от коронавируса

14 мая, 12:59 Власти РФ пока не планируют ужесточать "антивирусные" меры на фоне роста числа COVID-случаев

14 мая, 12:50 "Левый фронт" подал в суд на Собянина из-за коронавирусных ограничений

14 мая, 11:20 В РФ растет заболеваемость COVID-19: за сутки зафиксировали еще 9462 случая

14 мая, 9:57 В аппарате Эргашева опровергли информацию об обязательной вакцинации сотрудников райадминистраций

13 мая, 20:25 Глав районных администраций Петербурга попросили вакцинировать своих сотрудников из-за риска "третьей волны"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:00 В Казани массово эвакуируют школы из-за сообщений о заложенных бомбах

12:15 Вице-губернатор Княгинин ожидает лучшей подготовки "технарей" в школах

11:30 В России выявили еще почти 8,8 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 749

10:40 Ржаненков подал документы на праймериз ЕдРа

10:20 РФ возобновляет авиасообщение с Португалией и Саудовской Аравией

14 мая, 21:08 Торг окончен - Макаров уходит в Госдуму

14 мая, 20:52 В связи с форумом "Муниципальная Россия" его организатор получила третью "административку"

14 мая, 20:51 Муниципал: В МО "Горелово" в третий раз попробуют лишить полномочий депутата Лебедеву

14 мая, 20:13 Петербургский прокурор усмотрел в рекламе Dolce&Gabbana пропаганду гомосексуализма

14 мая, 19:59 Семья чиновника из Кронштадтского района за год заработала 156 млн рублей

14 мая, 19:44 В комздраве не ждут ухудшения ситуации с COVID-19 из-за европейских болельщиков

14 мая, 19:10 Макаров возглавит петербургский список ЕдРа на выборах в Госдуму

14 мая, 18:58 Греция разрешила въезжать в страну неограниченному количеству россиян

14 мая, 18:56 РФ включила США и Чехию в список "недружественных стран"

14 мая, 18:40 Глава Курортного района Забайкин заработал за год 2,9 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru