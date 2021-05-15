Вице-губернатор Княгинин ожидает лучшей подготовки "технарей" в школах

Курирующий сферу образования петербургский вице-губернатор Владимир Княгинин в большом интервью РБК, рассуждая о ЕГЭ и абитуриентах, пришел к выводу, что в городе оставляет желать лучшего подготовка учеников по физико-техническим специальностям. В результате вступительных экзаменов большинство мест в последние годы традиционно достается иногородним студентам.

"Мы, например, сравниваем результаты ЕГЭ по физике петербуржцев и школьников из других регионов — у последних они выше. Если такой уровень качества подготовки и количества выпускников, сдающих ЕГЭ по физике, сохранится, мы никогда не сможем заполнить места в технических вузах за счёт петербуржцев. То есть, здесь идет речь о конкуренции по качеству", - рассказал чиновник.

При этом к самому единому экзамену Княгигин испытывает доверие, отвергая догадки, будто бы в регионах его легче сдать. Говоря о бюджетных и платных местах в уважаемых вузах, он отмечает, что, по его прикидкам, в Петербурге их достаточно.

Большое количество мест в вузах значительно превышает выпуск наших школьников. И это не должно выглядеть так, будто мы ущемляем петербуржцев в пользу представителей других регионов", - подчеркнул вице-губернатор.

По его словам, с советских времен сохраняется негласная традиция, обозначаемая следующим образом: "Москва готовила кадры для Советского Союза, а Ленинград — для Российской Федерации".

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