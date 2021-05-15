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13:43

Пиотровский: Есть базовое понимание, что "Алые паруса" пройдут в очном формате

фото ЗакС политика Пиотровский: Есть базовое понимание, что "Алые паруса" пройдут в очном формате

Правительство Петербурга в настоящее время рассматривает предстоящий праздник выпускников "Алые паруса" исключительно как уличные гуляния "в привычном формате с соблюдением установленных ограничений", сообщил РИА "Новости" вице-губернатор Борис Пиотровский. Его коллеги уже продумали, как вместить всех непосредственных героев праздника.

"Мы будем исходить из 50-процентной заполняемости Дворцовой площади, что составит около 45 тысяч человек, которых планируется распределить по отдельным секторам по несколько классов в каждом. Скорее всего, в этом году выпускники окажутся на празднике без сопровождающих – исключая детей с ограниченными возможностями здоровья", - рассказал чиновник.

Скоре всего, после концерта Дворцовую набережную разделят на сектора, чтобы сотни тысяч людей не сливались в единую массу. С набережной, как и все предыдущие годы, кроме 2020-го, можно будет увидеть проплывающий по Неве корабль с алыми парусами.

"В предыдущие годы на "Алых парусах" здесь собиралось до 1,5 миллионов человек, и сейчас мы прорабатываем возможные варианты сценариев ограничения и направления людских потоков с тем, чтобы обеспечить самую главную составляющую – эпидемиологическую безопасность

С датой чиновники определелись еще месяц назад: торжественно прощаться со школой юные петербуржцы будут 25 июня.

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