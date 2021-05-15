Дроздов отозвал свою заявку, поданную на праймериз единороссов

В последний день приема документов на праймериз "Единой России", 14 мая, свою ранее поданную заявку отозвал вице-спикер петербургского ЗакСа Анатолий Дроздов, сообщает "Интерфакс".

Последним из фракции единороссов в Заксобрании успел заявиться Дмитрий Тугов, став 31-м из 35 ее членов, пожелавшим вновь баллотироваться в региональный представительный орган.

Отметим, что 14 мая также была разрешена главная интрига: свою заявку на праймериз для выборов в ЗакС отозвал его действующий председатель Вячеслав Макаров, который возглавит список ЕдРа на выборах в Государственную думу.

Наконец, накануне поздно вечером стало известно, что заявиться на праймериз для выборов в городской парламент успел глава комитета по соцполитике Владимир Ржаненков. Он хочет идти по одномандатному округу №2, где с ним намерен состязаться оппозиционный депутат Борис Вишневский.

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