Домик Петра открылся для посетителей впервые за два года

Одно из самых старых и знаковых в истории Петербурга мест, домик основателя города Петра I, после почти двухлетнего перерыва открылся для входа всех желающих, о чем сообщила пресс-служба Русского музея. Теперь его можно будет посетить в любой из дней с 10 до 17 часов. С учетом эпидемиологических ограничений вход предусмотрен ровно каждый час.

Отметим, что нынешней весной чиновники заявляли о том, что домику Петра в ближайшее время потребуется двухлетняя реставрация. Об этом говорила замминистра культуры Алла Манилова и директор Руского музея Владимир Гусев. Последний отметил, что ремонт обещает быть дорогостоящим. Работы поручил провести президент. В конце апреля подготавливалась их сметно-проектная документация.