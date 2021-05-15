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18:00

В память о погибших в ВОВ на Сестрорецком рубеже высадили новые деревья

фото ЗакС политика В память о погибших в ВОВ на Сестрорецком рубеже высадили новые деревья

Чиновники и общественники посетили 15 мая выставочный комплекс "Сестрорецкий рубеж" с тем, чтобы посадить рядом с музеем двадцать сосен, а также сто саженцев сирени, кленов и акации, передвет пресс-служба комитета по благоустройству. Садовыми работами занялись, среди прочего, сотрудники администрации Курортного района и департамента лесного хозяйства по СЗФО. Привлекли также детей из школьного лесничества "Гагарка".

Мероприятие состоялось под эгидой международной акции "Сад памяти", в рамках которой в разных городах вспоминают погибших в годы Великой Отечественной войны и высаживают деревья. Символической целью акции ее инициаторы считают 27 млн высаженных деревьев, которых необходимо достичь. Эта цифра соответствует наиболее распространенному в исторической литературе числу погибших красноармейцев в годы ВОВ.

В 76-ю годовщину победы в войне мемориальные посадки деревьев и кустарников в Петербурге были намечены по 98 адресам. На сегодняшний день в рамках "Сада памяти" высадили 1284 дерева и 627 кустарников.

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