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10:40

Полиция вызвала в отдел столичного корреспондента "Эха Москвы" из-за акции 21 апреля

фото ЗакС политика Полиция вызвала в отдел столичного корреспондента "Эха Москвы" из-за акции 21 апреля

Московские правоохранители вызвали в отдел полиции корреспондента "Эха Москвы" Андрея Шашкова, освещавшего несанкционированную протестную демонстрацию, которая прошла 21 апреля, сообщается на сайте радиостанции.

Причина интереса силовиков к Шашкову не уточняется.

Ранее борцы с преступностью проявляли интерес к ещё одному журналисту "Эха", работавшему 21 апреля, - Олегу Овчаренко.

По словам первого зампреда комитета Государственной думы по безопасности Эрнеста Валеева, полицейские могут вызывать на опрос участников протестов в порядке административного производства.

Добавим, что ранее столичные силовики приходили и к другим журналистам, освещавшим апрельский протест, - Олегу Овчаренко ("Эхо Москвы"), Алексею Коростелеву ("Дождь") и Александру Рогозу ("Комсомольская правда").

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