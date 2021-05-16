У здания МГУ полиция разогоняет акцию коммунистов против обновлённого закона о просветительской деятельности

Столичные правоохранители прервали проходившую возле здания МГУ акцию против новой редакции закона о просветительской деятельности, информирует "МБХ медиа".

В числе задержанных - депутат Мосгордумы Павел Тарасов, человек в костюме Чебурашки, а также граждане, скандировавшие лозунги и державшие в руках плакаты.

На данный момент в автозаках оказались 13 человек.

Собравшиеся протестуют против ограничения просветительской деятельности: соответствующий закон запретит любую обозначенную активность, проводимую не под эгидой государства.

Акция официально проходит в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. В мероприятии участвуют около 150 граждан.