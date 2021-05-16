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16:11

"Не зря Путин читает учебники истории": Гудков - о разгоне "просветительской" акции у МГУ

фото ЗакС политика "Не зря Путин читает учебники истории": Гудков - о разгоне "просветительской" акции у МГУ

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков высказался о разгоне протестной демонстрации, проходившей у стен МГУ сегодня: граждане собрались высказать недовольство новым законом о просветительской деятельности.

Мероприятие, напомним, проходило в формате встречи депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с избирателями. У стен вуза собралось порядка 150 человек. Полиция начала задержания после того, как в толпе начали скандировать "антипутинские" лозунги и разворачивать плакаты. В итоге в автозаках оказались 20 человек.

"Не зря Путин читает школьные учебники истории. Запомнил оттуда, что сначала – эпоха Просвещения, а потом – Великая французская революция. Давит в зародыше", - прокомментировал мероприятие Гудков на просторах своего Telegram-канала.

Напомним, одобренный Госдумой, а затем Советом федерации, закон даёт определение "просветительской деятельности" и наделяет правительство полномочиями контролировать её. 

Власти считают, что инициатива необходима для того, чтобы оградить "школьников и студентов от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности".

Противники идеи считают, что подписание соответствующего закона может привести к созданию института цензуры в России.

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