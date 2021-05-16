Дворцовый мост обретёт золотую подсветку по случаю чемпионства "Зенита"

Ввиду победы "Зенита" в чемпионате России по футболу петербургский Дворцовый мост на одну ночь станет "позолоченным", проинформировали в пресс-службе СПб ГБУ "Ленсвет".

Отметим, что команда сине-бело-голубых обеспечила себе победу за два тура до окончания сезона. Сегодня, 16 мая, "Зенит" провёл заключительный матч с "Тамбовом", в котором одержал победу со счётом 5:1.

"В 22:15 архитектурно-художественная подсветка Дворцового моста на один вечер предстанет в золотом цвете с элементами мерцания", - оповестили в "Ленсвете".

"Зенит", напомним, уже в третий раз завоёвывает победу в чемпионате России.