На Петербург надвигаются грозы и сильные дожди

Сегодня вечером и в ночь на 17 мая Петербург накроет дождями с грозами, оповестили в региональном управлении МЧС. Ленобласть, в свою очередь, может "окутать" туманами.

Жителям Северной столицы, заставшим шторм, рекомендуется не находиться поблизости рядом с электропроводкой, молниеотводовами, водостокоами крыш, антеннами. По возможности в "неспокойное" время следует воздержаться от просмотра телевизора и использования смартфонов на улице.

Кроме того, в МЧС напомнили о важности находиться вдали от шатких конструкций, деревьев и рекламных щитов, а владельцам авто следует припарковать свои машины в безопасных местах.