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9:55

"Коммерсантъ": Материалы по иску о признании ФБК экстремистами засекретили из-за личных данных силовиков

фото ЗакС политика "Коммерсантъ": Материалы по иску о признании ФБК экстремистами засекретили из-за личных данных силовиков

Материалы по иску прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией* и Фонда защиты прав граждан** засекречены из-за личных данных силовиков, которые подавил иски о взыскании компенсаций с участников митингов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В незасекреченных материалах есть списки других правоохранительных органов, в которых перечислены люди, ранее привлекавшихся к суду за экстремизм, нарушение закона о митингах и участие в деятельности нежелательной организации. В том числе фигурируют лица, несвязанные со сторонниками Навального — например, журналистка Ирина Славина, которая покончила с собой, или житель Татарстана, публиковавший фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка".

Почти все обвинения в экстремизме основаны на комментариях, реже — на постах в соцсетях "опасного содержания" с "призывами к массовым беспорядкам" или "демонстрированием свастики". В ответах региональных прокуратур на запросы Генпрокуратуры указывалось, что штабы Навального*** этими комментариями влияли на экстремистские действия подписчиков. При этом самарская прокуратура добавила, что оперативное неудаление спорных комментариев само по себе свидетельствует о наличии в деятельности штаба "признаков экстремизма".

Для сбора данных привлекался, в том числе, Центризбирком. В отчете ЦИК указывал, что Навальный и юрист ФБК Любовь Соболь призывали голосовать против конституционных поправок, а на выборах в 2020 году "в очередной раз" применяли систему "Умное голосование", а теперь призывают участвовать в ней и "в возможных протестных акциях" на выборах в Госдуму.

Напомним, московская прокуратура в суде добивается признания ФБК, ФЗПГ и штабов Навального экстремистскими организациями. Деятельность штабов была приостановлена решением столичного прокурора. Спустя три дня после этого руководитель сети штабов Леонид Волков объявил об их закрытии по всей стране. 

 

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

**Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

***"Общественное движение Штабы Навального" включено в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

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