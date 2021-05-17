18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10:19

Генконсульство США в Екатеринбурге прекратило свою работу

фото ЗакС политика Генконсульство США в Екатеринбурге прекратило свою работу

Генконсульство США в Екатеринбурге в своем Instagram опубликовало прощальное обращение генконсула Эми Сторроу и сообщило о приостановке работы. 

"Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями!" - рассказала Сторроу.

Она выразила надежду, что консульство вскоре возобновит работу в Екатеринбурге в полном объеме и снова начнет "трудиться над укреплением связей между нашими великими странами".

В конце декабря 2020 года США заявили о намерении закрыть два последних генконсульства в России: в Екатеринбурге и во Владивостоке. Это связывалось с решением российских властей в 2017 году о сокращении численности сотрудников американской дипмиссии. 

В конце апреля посольство США в Москве объявило, что прекратит выдавать россиянам любые неиммиграционные виз, кроме дипломатических. Это случилось после того, как 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому "недружественные иностранные государства" не могут нанимать на работу людей, находящихся на территории России. Уже заключенные договоры предписывалось расторгнуть. 14 мая кабмин РФ внес в список "недружественных стран" США и Чехию.

 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

13:08 Бондаренко проверил подготовленность города к проведению ПМЭФ-2021

12:52 Facebook грозит штраф до 28 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

12:48 КСП Петербурга за год нашла нарушения на 17,5 млрд рублей

12:15 Участие в апрельском митинге послужило поводом для задержания столичного мундепа Щербаковой

11:53 Крупнейший в РФ центр детской травматологии в Пушкине ждёт ремонт за почти 2 млрд рублей

11:26 "Готовы заключить мировое соглашение": Смольный решил сохранить граффити с Хармсом

10:57 В Госдуму внесли законопроект о требованиях медкомиссии для разрешения на оружие

16 мая, 18:00 На Петербург надвигаются грозы и сильные дожди

16 мая, 16:51 Дворцовый мост обретёт золотую подсветку по случаю чемпионства "Зенита"

16 мая, 16:11 "Не зря Путин читает учебники истории": Гудков - о разгоне "просветительской" акции у МГУ


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:57 Суд признал законным штраф Twitter почти на 9 млн рублей за посты с призывами к участию в протестах

13:45 На фоне ухудшения COVID-обстановки власти Ленобласти решили ужесточить "антивирусные" меры

13:23 "Разрушение традиционного образа учителя": Суд в Петербурге запретил аниме "Зачем вы здесь, учитель?"

13:08 Бондаренко проверил подготовленность города к проведению ПМЭФ-2021

13:06 В Петербурге за год уволили 19 чиновников после проверок КСП

12:52 Facebook грозит штраф до 28 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

12:48 КСП Петербурга за год нашла нарушения на 17,5 млрд рублей

12:39 Бастрыкин: В Петербурге протестуют безработные и агрессивно настроенные неудавшиеся бизнесмены

12:15 Участие в апрельском митинге послужило поводом для задержания столичного мундепа Щербаковой

12:08 Участникам ПМЭФ-2021 придется самим оплачивать тестирование на коронавирус

11:53 Крупнейший в РФ центр детской травматологии в Пушкине ждёт ремонт за почти 2 млрд рублей

11:35 В России выявили более 9 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 763

11:26 "Готовы заключить мировое соглашение": Смольный решил сохранить граффити с Хармсом

11:14 Суд по иску о признании ФБК и штабов Навального экстремистами отложили до лета

10:57 В Госдуму внесли законопроект о требованиях медкомиссии для разрешения на оружие

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru