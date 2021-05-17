Суд по иску о признании ФБК и штабов Навального экстремистами отложили до лета

Мосгорсуд отложил заседание по иску прокуратуры о признании ФБК*, ФЗПГ** и штабов Навального*** экстремистскими организациями на 9 июня, сообщает "Команда 29".

По словам адвокатов, сторона защиты подготовила к заседанию документы на более чем 400 листах. Старший юрист Максим Оленичев отметил, что суд мог "испугаться толмудов ходатайств".

Обновлено 11:17 "Команда 29" уточнила, что заседание перенесено из-за появления в деле шести новых томов от прокуратуры.

Напомним, московская прокуратура в суде добивается признания ФБК, ФЗПГ и штабов Навального экстремистскими организациями. Деятельность штабов была приостановлена решением столичного прокурора. Спустя три дня после этого руководитель сети штабов Леонид Волков объявил об их закрытии по всей стране.

Заседание суда проходит в закрытом режиме из-за секретности материалов. "Коммерсантъ" пишет, что материалы дела засекречены из-за личных данных силовиков, которые подавил иски о взыскании компенсаций с участников митингов.