"Готовы заключить мировое соглашение": Смольный решил сохранить граффити с Хармсом

Петербургский градоначальник Александр Беглов ответил депутату Заксобрания Борису Вишневскому на его запрос с призывом защитить от уничтожения граффити с писателем Даниилом Хармсом, располагающееся на доме №11 по улице Маяковского.

"Губернатор дал, в общем, приемлемый ответ. Он сообщает, что они понимают значимость для жителей литературного творчества Хармса, и потому районная администрация готова заключить в суде мировое соглашение, предоставив отсрочку для согласования размещения изображения Хармса", - известил Вишневский в своих соцсетях.

Заседание суда по данному вопросу должно пройти 9 июня.

Ранее, напомним, Дзержинский райсуд зарегистрировал иск администрации Центрального района к ТСЖ "Маяковского 11" с требованием закрасить портрет Хармса.

Петербуржцы воспротивились этому намерению и создали петицию в защиту граффити.

Добавим, что прошлый городской глава Георгий Полтавченко в своё время рисунок защитил.

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