18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

11:35

В России выявили более 9 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 763

фото ЗакС политика В России выявили более 9 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 763

В России за последние сутки выявлено 9 328 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за все время эпидемии выявлено 4 949 573 случаев заболевания. По официальным данным, на 17 мая известно о 116 211 умершем от коронавируса в России, 340 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки. 

В Петербурге заболеваемость продолжает идти вверх: за сутки коронавирусом заболели 763 человека. 23 694 петербуржцев проходят лечение от болезни сейчас, всего в городе зафиксировано 428 145 случаев заражения. Число смертей от коронавируса возросло на 39, всего связанным с инфекцией признан 13 801 летальный исход.

В Москве, где заболевших больше всего, за сутки выявлено 3 573 новых случая заражения (93 536 москвичей лечатся от COVID-19 сейчас). В Подмосковье — 701 (40 996 человек болеют в регионе).

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

13:45 На фоне ухудшения COVID-обстановки власти Ленобласти решили ужесточить "антивирусные" меры

12:08 Участникам ПМЭФ-2021 придется самим оплачивать тестирование на коронавирус

9:26 ФАС определил предельную отпускную цену на "Спутник Лайт"

16 мая, 14:06 Российские вузы готовы вновь перейти на удалёнку в случае ухудшения COVID-ситуации

16 мая, 12:31 Глава Минздрава призвал не ждать третьей волны COVID-19, а вакцинироваться

16 мая, 11:56 COVID-19 подтвердился у ещё 8554 россиян, в Петербурге - 767 новых случаев

15 мая, 13:43 Пиотровский: Есть базовое понимание, что "Алые паруса" пройдут в очном формате

15 мая, 11:30 В России выявили еще почти 8,8 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 749

15 мая, 10:20 РФ возобновляет авиасообщение с Португалией и Саудовской Аравией

14 мая, 18:58 Греция разрешила въезжать в страну неограниченному количеству россиян


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:57 Суд признал законным штраф Twitter почти на 9 млн рублей за посты с призывами к участию в протестах

13:45 На фоне ухудшения COVID-обстановки власти Ленобласти решили ужесточить "антивирусные" меры

13:23 "Разрушение традиционного образа учителя": Суд в Петербурге запретил аниме "Зачем вы здесь, учитель?"

13:08 Бондаренко проверил подготовленность города к проведению ПМЭФ-2021

13:06 В Петербурге за год уволили 19 чиновников после проверок КСП

12:52 Facebook грозит штраф до 28 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

12:48 КСП Петербурга за год нашла нарушения на 17,5 млрд рублей

12:39 Бастрыкин: В Петербурге протестуют безработные и агрессивно настроенные неудавшиеся бизнесмены

12:15 Участие в апрельском митинге послужило поводом для задержания столичного мундепа Щербаковой

12:08 Участникам ПМЭФ-2021 придется самим оплачивать тестирование на коронавирус

11:53 Крупнейший в РФ центр детской травматологии в Пушкине ждёт ремонт за почти 2 млрд рублей

11:35 В России выявили более 9 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 763

11:26 "Готовы заключить мировое соглашение": Смольный решил сохранить граффити с Хармсом

11:14 Суд по иску о признании ФБК и штабов Навального экстремистами отложили до лета

10:57 В Госдуму внесли законопроект о требованиях медкомиссии для разрешения на оружие

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru