Крупнейший в РФ центр детской травматологии в Пушкине ждёт ремонт за почти 2 млрд рублей

Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии им. Турнера, находящийся в Пушкине, ожидает капитальный ремонт: соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Учреждение готово заплатить будущему подрядчику 1,7 млрд рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 июня.

Центр им. Турнера является крупнейшей в России клиникой, специализирующейся на детской ортопедии и травматологии. Ежегодно лечение в нём проходят свыше 7 тысяч детей изо всех регионов РФ.

Подрядчик должен будет привести в порядок травматолого-ортопедическое отделение № 10 общей площадью 1702 квадратных метра. Оно находится на втором этаже лечебного корпуса и рассчитано на 200 койко-мест.

Финансирование ремонтных работ будет осуществляться за счёт федерального бюджета.