Участие в апрельском митинге послужило поводом для задержания столичного мундепа Щербаковой

Сегодня утром в Москве на выходе из дома была задержана муниципальный депутат Юлия Щербакова: мундепу вменяют участие в апрельском митинге в поддержку Алексея Навального, известил в эфире "Эха Москвы" депутат Мосгордумы Михаил Тимонов.

"Юлю задержали на выходе из подъезда в 8 утра, когда она ехала на работу, при том что вменяемая ей статься, даже если бы она имела основания, не является арестной, а значит задерживать человека нет оснований. Юля была тем не менее доставлена в ОВД, там отказались для начала фиксировать время, потом начали производить следственные действия, хотя Юля настаивала на том, чтобы дождаться адвоката. Совершенно противоправная ситуация. Ей была предъявлена фотография якобы с акции 21 числа, на которой она, насколько мне известно, не была. Это еще один эпизод террора власти против независимых депутатов", - считает Тимонов.

Юлия Щербакова пребывает в ОВД "Черемушки".

Силовики пока что никак не высказались по поводу задержания женщины. Официальная причина нахождения её в участке также неизвестна.