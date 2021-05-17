Facebook грозит штраф до 28 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

В 422-й мировой судебный участок Таганского района Москвы поступили еще четыре административных протокола в отношении Facebook за отказ удалять посты с запрещенным контентом, компании грозит штраф до 28 млн рублей, передает ТАСС.

По словам представителей суда, три протокола составлены по ч. 4 ст. 13.41 КоАП (неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению) и еще один - по ч. 2 ст. 13.41 (отказ удалять информацию). Часть 4 этой стати предусматривает ответственность за отказ удалить призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних или информацию о способах изготовления наркотических средств.

"Компании грозит наказание в виде штрафа на сумму 28 млн рублей", - добавили в суде. Материалы едва поступили в суд, дата заседания пока неизвестна.

Ранее российские суды массово штрафовали соцсети за отказ удалять информацию о призывах к участию в несогласованных акциях. Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал Telegram на 5 млн рублей по двум протоколам Роскомнадзора, Twitter в апреле - почти на 9 млн по нескольким протоколам, TikTok - на 2,6 млн. Мировой суд в Петербурге оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн рублей.