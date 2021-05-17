В Петербурге за год уволили 19 чиновников после проверок КСП

В 2020 году в результате проверок Контрольно-счетной палаты 65 должностных лиц привлекли к ответственности, 19 из них уволили, сообщил председатель КСП Константин Желудков во время отчёта бюджетно-финансовому комитету ЗакСа 17 мая.

Выговоры получили 15 чиновников, 31 человек отделался замечаниями.

По итогу проверок КСП региональная прокуратура вынесла 27 представлений. В итоге 24 должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности, еще в шести случаях были назначены штрафы. Желудков отметил штраф в отношении местной администрации МО "Поселок Шушары" на 1,2 млн рублей.

Кроме того, по итогу ревизионных мероприятий возбудили два уголовных дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в ходе отчета Желудков сообщил, что КСП в 2020 году выявила более 3 тысяч нарушений на сумму порядка 17,5 млрд рублей.

Сергей Еремеев