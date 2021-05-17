Бондаренко проверил подготовленность города к проведению ПМЭФ-2021

Петербургский вице-губернатор Николай Бондаренко изучил ход подготовки города к проведению Международного экономического форума, проведя выездное совещание с профильными чиновниками, оповестили в Смольном.

В мероприятиях по благоустройству Северной столицы принимали участие более 30 органов власти, а также организации жилищно-коммунального, транспортного, рекламного блока и другие профильные ведомства.

Постфактум выездной инспекции Бондаренко отметил чистоту дорог и зон зеленых насаждений, прибранных после зимы в рамках месячника по благоустройству. На данный момент завершаются работы по высадке цветов и деревьев, в ближайшее время начнётся покос газонов.

"Поставленные на месяц задачи на просмотренных сегодня участках выполнены. Коммунальным службам города теперь необходимо поддерживать эти территории в порядке, продолжить ежедневную непрерывную работу по устранению несанкционированных надписей и незаконной рекламы. Несмотря на то, что месячник по благоустройству позади, в городе также открывается и туристический сезон, а значит нагрузка на тех, кто содержит город в чистоте, будет нарастать. К этому нужно быть готовыми", - подчеркнул Бондаренко.

На время проведения ПМЭФ-2021 вице-губернатор поручил учредить мобильные бригады, которые бы оперативно очищали город от различного рода загрязнений.

Добавим, в начале мая организаторы форума объявили, что тесты на коронавирус будут обязательны для всех участников ПМЭФ, и некоторым придется сдавать анализы несколько раз. Оплачивать их придётся самим участникам.

В 2021 году форум проведут в очном формате, причем на этот раз стоимость билетов выросла практически вдвое. Так, пакет "Стандарт" обойдется в 840 тысяч рублей.

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