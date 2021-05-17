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13:23

"Разрушение традиционного образа учителя": Суд в Петербурге запретил аниме "Зачем вы здесь, учитель?"

фото ЗакС политика "Разрушение традиционного образа учителя": Суд в Петербурге запретил аниме "Зачем вы здесь, учитель?"

Калининградский суд Петербурга признал запрещенной к распространению информацией аниме "Зачем вы здесь, учитель?" по ссылке на сайте Yummy Anime, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В иске прокурор указал, что по ссылке размещена информация "порнографического (эротического) характера", распространяемая без возрастных ограничений. Специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования признали аниме вредоносным контентом. По версии экспертов, этот сериал "создает стрессовое воздействие на психику несовершеннолетних", что "в совокупности с интенсивной эксплуатацией повышенного интереса подростков к сексуальной сфере создает реальную угрозу психической фрустрации эмоционально неустойчивых реципиентов".

"Дополнительная опасность для психики подростков связана с разрушением традиционного для российского общества образа учителя (школьного преподавателя), вследствие демонстрации неприемлемой с морально-этической точки зрения модели взаимоотношения ученик-учитель", - заявили в суде.

Суды Петербурга ранее уже признали ряд аниме по некоторым ссылкам запрещенной в РФ информацией. Под ограничения попали такие сериалы, как "Токийский гуль", "Игра Дарвина", "Эльфийская песнь", "Тетрадь Смерти", "Этот замечательный мир", "Класс убийц", "Князь тьмы и герой", "Аки и Сора", "Любимчик принцесс", "О моем перерождении в слизь" и другие сериалы.

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