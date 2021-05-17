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13:45

На фоне ухудшения COVID-обстановки власти Ленобласти решили ужесточить "антивирусные" меры

фото ЗакС политика На фоне ухудшения COVID-обстановки власти Ленобласти решили ужесточить "антивирусные" меры

Руководство Ленинградской области приняло решение временно ужесточить противоэпидемические меры на фоне роста новых коронавирусных больных: поручение внести коррективы в имеющееся постановление локального правительства дал глава региона Александр Дрозденко.

Так, в областных районах, находящихся в "красной" зоне, отменят общественные мероприятия.

В сообщении пресс-служба региональной администрации указывается, что за прошлую неделю в городские стационары госпитализировали 388 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, что на 64 человека больше, чем неделей ранее.

Свободными в Ленобласти остаются 145 ковидных коек, всего для местных жителей доступно 788 мест.

Пока что в "красной" зоне находятся Выборгский, Гатчинский, Киришский, Тихвинский и Сланцевский районы.

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