Суд признал законным штраф Twitter почти на 9 млн рублей за посты с призывами к участию в протестах

Таганский суд Москвы признал законным решение мирового судьи оштрафовать Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалять призывы к участию в митинге, передает ТАСС.

Компания подала жалобу на решение судебного участка №422 Таганского района. Однако суд оставил решение первой инстанции без изменения.

Twitter оштрафовали в апреле за неудаление по требованию Роскомнадзора постов с призывами к участию в несогласованных акций протеста в поддержку Навального. Аналогичные претензии были в к другим соцсетям. Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал Telegram на 5 млн рублей по двум протоколам Роскомнадзора, TikTok - на 2,6 млн. Мировой суд в Петербурге оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн рублей. Также протоколы составлялись на сервисы "Одноклассники", Facebook и Google.