Росприроднадзор: В результате нефтеразлива в Коми повреждено свыше 1,3 га земель

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова высказалась о масштабах разлива нефти в республике Коми и НАО: площадь загрязнённых земель составляет 1,3 га, ещё 0,3 га оказались повреждены ввиду проезда тяжёлой техники, занятой в аварийных работах.

Объём излившейся нефтесодержащей жидкости составил порядка 100 тонн, из которых 9 тонн утекло в реку Колву: на данный момент власти Коми пытаются не допустить попадания смеси в реку Печору.

"Данные предварительные, узлов учёта нигде нет, и всё мы считаем расчётным методом", — уточнила Радионова на своей странице в Instagram.

На место на вертолёте отправились специалисты Росприроднадзора, однако ввиду сильной заболоченности территории они нигде не смогли приземлиться.

"Техники типа болотоходов у нас нет, но требуем от компании доставить инспекторов и сотрудников лаборатории на нужные точки", - добавила глава ведомства.

На сегодняшний день добыча нефти на месторождении приостановлена. Участок разрабатывается компанией "Лукойл-Коми".

По факту аварии Росприроднадзором возбуждены два административных дела (по ст. 8.13 и ст. 8.6 КоАП РФ). Следственные органы СКР по Архангельской области и НАО ещё 12 мая возбудили уголовное дело по ст. 246 УК РФ.