Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Муниципал

14:56

Сторонник "Весны" объявил о намерениях участвовать в муниципальных выборах в Автово

фото ЗакС политика Сторонник "Весны" объявил о намерениях участвовать в муниципальных выборах в Автово

Сторонник движения "Весна" Никита Левкин 17 мая объявил о намерениях участвовать в муниципальных выборах в МО "Автово", которые пройдут в сентябре одновременно с выборами в Законодательное Собрание Петербурга и Государственную думу. 

В предвыборной программе активиста, кроме улучшения городской среды и развития раздельного сбора мусора, есть ряд законодательных инициатив. В частности, он хочет добиться изменения в федеральном законе №67 "О порядке отбывания административного ареста" и разрешить отбывающим наказание пользоваться интернетом, а также присвоить почетным донорам Петербурга льготы, как это сделано в Москве. Почетные доноры столицы имеют право на бесплатное пользование городским общественным транспортом, скидки на покупку лекарств и оплату услуг ЖКХ, а также другие льготы, предусмотренные постановлением правительства Москвы "О почетном доноре Москвы".

Активист рассказал ЗАКС.Ру, что статус депутата должен поспособствовать ему в достижении поставленных целей. 

- Это статус [депутата], который позволяет выглядеть в информационном пространстве заметнее и ярче, чем обычный активист. Ну, активист и активист. Он может быть совершенно разный, а депутат имеет за собой тысячу или полторы тысячи голосов. Это уже, действительно, представляющий кого-то, человек, - рассказал Левкин. 

Никита Левкин - сторонник движения "Весна" и регулярный участник различных протестных акции, например, факельного шествия против цензуры в интернете, за которое Левкин был арестован на семь суток. Вместе с ним принять участие в выборах в МО "Автово" собираются активисты Екатерина Гончарова, Дмитрий Леонов и Мария Кабаши.

Константин Леньков

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 "Коммерсант" назвал место возможной встречи Путина и Байдена

20:36 Смольный ликвидирует 20 садово-парковых предприятий, сделав из них 6 новых бюджетных учреждений

19:56 Профсоюз работников московского метро просит не "политизировать" увольнения сотрудников

19:32 "В ЕС свирепствует индийский штамм": Беглов грозит вернуть ужесточённые "антиковидные" меры в Петербурге

18:54 "Интерфакс": После пожара на Невской мануфактуре завели третье уголовное дело

18:44 Доход главы Адмиралтейского района Оверчука за 2020 год составил 6 млн рублей

18:41 Беглов: В 2021 году на поддержку петербургских семей выделено 16,5 млрд рублей

18:34 В Петербурге снова разворачивают койки для пациентов с COVID-19

18:20 Дело аудитора Меня о растрате прекратили за истечением срока давности

18:05 Муниципал: "Справедливая Россия" планирует выдвинуть в ЗакС главу МО "Южно-Приморский" и замглавы МО "Сосновая поляна"

17:57 Жители Пушкина взывают к властям с трёх красных билбордов, сетуя на опасную дорогу

17:53 Петербургские справороссы просят РКН проверить праймериз "Единой России" на портале госуслуг

17:27 "Вам какое дело?": Метро Москвы подало иск к внуку "оклеветанного" ветерана из дела Навального

17:07 Роскомнадзор решил не блокировать Twitter в России

16:49 Годовой доход главы Фрунзенского района Серова составил 2,7 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru