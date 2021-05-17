ФАС наказала "Почту России" за нелегитимные надбавки при отправке "дальних" посылок

Федеральная антимонопольная служба привлекла "Почту России" к ответственности из-за установления дополнительных надбавок за отправку посылок в труднодоступные населённые пункты РФ, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства.

"Организация взимала дополнительную надбавку в размере 100% за посылки, которые направлялись из/в труднодоступные населенные пункты. <...> За нарушение антимонопольного законодательства организации будет назначен штраф", - отчитались в ФАС.

В антимонопольном органе уточнили, что уже предупреждали российского почтового оператора о необходимости убрать надбавки, однако в организации требование проигнорировали. В результате ФАС возбудило дело о нарушении Закона о конкуренции.

Отмена дополнительного сбора, заключили в ФАС, позволит жителям российской глубинки "пользоваться услугами почтовой связи на равных условиях с остальными гражданами".