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15:48

ФАС наказала "Почту России" за нелегитимные надбавки при отправке "дальних" посылок

фото ЗакС политика ФАС наказала "Почту России" за нелегитимные надбавки при отправке "дальних" посылок

Федеральная антимонопольная служба привлекла "Почту России" к ответственности из-за установления дополнительных надбавок за отправку посылок в труднодоступные населённые пункты РФ, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства.

"Организация взимала дополнительную надбавку в размере 100% за посылки, которые направлялись из/в труднодоступные населенные пункты. <...> За нарушение антимонопольного законодательства организации будет назначен штраф", - отчитались в ФАС.

В антимонопольном органе уточнили, что уже предупреждали российского почтового оператора о необходимости убрать надбавки, однако в организации требование проигнорировали. В результате ФАС возбудило дело о нарушении Закона о конкуренции.

Отмена дополнительного сбора, заключили в ФАС, позволит жителям российской глубинки "пользоваться услугами почтовой связи на равных условиях с остальными гражданами".

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