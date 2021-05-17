Активистке из Адмиралтейского района Букиной поступили угрозы после запроса в КСП

Активистка из Адмиралтейского района Петербурга Анна Букина сообщила ЗАКС.Ру, что 16 мая ей на электронную почту пришло письмо с угрозой. В письме (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) отправитель, подписавшийся как Алексей Петров, потребовал забыть "о Штуковой" и заявил, что знает адрес Букиной:

"*** ты дура совсем, тебе же звонили и говорили,что это провокация .Но если ты **** не понимаешь по хорошему,то твой адрес мы знаем.Забудь о Штуковой и свои запросы о проверке КСП.Это последнее предупреждение" (пунктуация автора сохранена).

Букина сообщила, что не знает, о каком звонке идет речь в письме. Она со ссылкой на СМИ добавила, что некий Алексей Петров упоминался в публикациях как дальний родственник бывшей главы администрации Адмиралтейского района Светланы Штуковой.

Букина не знает, кто мог написать ей на почту это письмо. Она отметила, что создать электронную почту под именем Алексея Петрова мог любой человек. Активистка сообщила, что 16 мая написала заявление в полицию с просьбой провести проверку по поступившей угрозе, которую она считает реальной, так как действительно обращалась в Контрольно-счетную палату, добавила Букина.

Она писала в КСП в декабре 2020 года с просьбой предоставить ей результаты проверки деятельности администрации Адмиралтейского района. Контрольно-счетный орган ответил в феврале, что до окончания проверки не может разглашать данные. Отчет с результатами изучения работы администрации за 2018-2019 и часть 2020 года КСП обнародовала в марте. Согласно документу, ведомства нашло нарушения на сотни миллионов рублей. С декабря 2014 по октябрь 2020 года главой района была Светлана Штукова.

После обнародования результатов проверки КСП, Букина, по ее словам, обратилась к вице-губернатору Николаю Бондаренко и депутату Законодательного собрания от "Единой России" Сергею Соловьеву, который в парламенте представляет Адмиралтейский район. Активистка поинтересовалась, какие действия они намерены предпринять по устранению найденных нарушений и как планируют наказать виновных. Соловьев ответил, что администрацию района еще будут проверять по другим сферам деятельности, сообщила Букина. По ее словам, аппарат Бондаренко ответил ей, что план по проработке нарушений у них есть, но показать его ей они не могут.

Букина сообщила, обращения вице-губернатору и депутату направила в апреле. Также в апреле, по ее словам, к ней приходили полицейские из-за заявления некоего Алексея Петрова.

- Вот этот "Алексей Петров" писал на меня заявление о том, что он видел, как я якобы избиваю какого-то своего ребенка. Ко мне пришли две девушки из полиции, сказали, что они по заявлению. Я говорю: "А вы определили, кто это писал, опросили, какого ребенка, какого пола, почему он, если видел, сразу не зафиксировал это, хотя бы сфотографировал, в каком месте?", - рассказала активистка.

Она добавила, что тогда тоже обращалась в полицию с просьбой выяснить, кто на самом деле написал на нее заявление. Пока никакого ответа от правоохранителей не пришло, уточнила Букина.

Напомним, также после результатов проверки КСП администрации Адмиралтейского района обращения писали муниципальные депутаты из округов этого района. В частности, они попросили прокурора привлечь к ответственности тех, кто виновен в выявленных Контрольно-счетной палатой финансовых нарушениях.

София Саттарова

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