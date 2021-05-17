Депутат Цивилев предложил разрешить хранить гражданское оружие в отделениях полиции и тирах

Член фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Алексей Цивилев обратился к руководству МВД и Росгвардии с предложением оценить возможность хранения личного гражданского оружия в отделениях полиции, вневедомственной охраны, структурах национальной гвардии или тирах.

Парламентарий отметил, что выступить с этой инициативой его побудила трагедия, которая произошла 11 мая в гимназии № 175 города Казани. В результате атаки 19-летнего молодого человека погибли девять человек, более 20 получили ранения.

"Те, кто приобретал охотничье ружье, могли бы забирать его непосредственно перед выездом на охоту. Его нет смысла держать дома, где оно может оказаться доступным посторонним, в том числе и детям. Кроме того, такая система позволит проконтролировать и тех, кто приобретал оружие "просто чтобы было". Мы понимаем, что убивает не оружие, а человек", - написал Цивилев.

Единоросс рассказал ЗАКС.Ру, что речи о запрете держать дома оружие не идет. Депутат лишь хочет узнать, насколько реально организовать возможность сдавать оружие для людей, которые опасаются держать его дома.

- Если ты опасаешься, что оружие может попасть к третьим лицам, например детям, даже если ты соблюдаешь все условия, в таких случаях, может быть платно, но возможно стоит хранить оружие у Росгвардии, под их контролем, - сказал Цивилев. - Я, например, храню оружие, потому что дедушка перед смертью оставил свое ружье. Я им не пользовался и не стрелял, потому что я не охотник. Но как память я его храню.

Парламентарий уточнил, что в своем обращении имел в виду только гладкоствольное и нарезное гражданское оружие. Также он согласился с тем, что жителям частных домов имеет смысл хранить оружие дома, как средство самообороны.

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