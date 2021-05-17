В Петербурге почтили память Галины Старовойтовой

В Петербурге 17 мая прошло памятное мероприятие, приуроченное ко дню рождения государственного деятеля Галины Старовойтовой, убитой в 1998 году. В этот день ей могло исполниться 75 лет.

В сквере Галины Старовойтовой собралось около 60 человек, чтобы почтить память политика. Среди присутствующих были родственники Галины Старовойтовой: сестра Ольга и сын Платон Борщевский. Также на встречу пришли депутаты Законодательного собрания Борис Вишневский и Михаил Амосов, глава партии "Справедливая Россия" в Петербурге Марина Шишкина и городской омбудсмен Александр Шишлов.

Пришедшие в сквер на Суворовском проспекте поделились своими воспоминаниями о Старовойтовой и рассказали о важности ее законотворческой деятельности.

— С каждым проходящим годом становится острее и яснее то, почему ее не стало с нами и как ее не хватает нам: членам семьи, друзьям и, по-видимому, стране. Время как бы прочищает окуляр, и все становится резче. Конечно, не стало ее из-за ее борьбы с коррупцией и воровством в нашем городе. Из-за ее борьбы за закон о люстрации. Под ее именем могло произойти объединение демократических сил. С человеческой точки зрения тяжело думать о том, чего ее лишили. Ее лишили трёх замечательных внучек, возможности любоваться повзрослевшим внуком, — рассказал ее сын Платон Борщевский.

Он поблагодарил пришедших и заявил, что память о его матери останется с ними навсегда.

В завершении встречи Ольга Старовойтова напомнила, что следствие по делу об убийстве по-прежнему продолжается. Она рассказала, что недавно "человек, называющий себя президентом", сообщил, что заказчики убийства определены, но она уверена, что это не так. По ее словам, найдены лишь организаторы убийства.

Галина Старовойтова — депутат Государственной думы с 1995 по 1998 год. До этого была народным депутатом СССР. Она была автором законотворческих инициатив "О люстрации", "О реабилитации жертв политических репрессий", "О воинской обязанности и военной службе" и других законов. Старовойтова была убита в Петербурге 20 ноября 1998 года.

Константин Леньков

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