18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

17:07

Роскомнадзор решил не блокировать Twitter в России

фото ЗакС политика Роскомнадзор решил не блокировать Twitter в России

Роскомнадзор заявил, что решил частично снять меры по замедлению трафика Twitter после того, как соцсеть удалила большинство запрещенного контента по требованию регулятора.

"Проверка показала, что модераторами Twitter удалено свыше 91% запрещенной информации", - сообщили в Роскомнадзоре. 

По словам представителей РКН, руководство Twitter направило письмо, в котором подтвердило, что "полностью разделяет действия ведомства по борьбе с социально опасным контентом и предпримет все необходимые меры по его удалению". Усилия соцсети по выполнению требований регулятор оценил положительно.

"По итогам проверки, с учётом  предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах", - заявили в РКН.

При этом в регуляторе дали понять, что уже выявлены случаи публикации противоправного контента на других платформах, в том числе Facebook и YouTube. И если эти сервисы "не предпримут соответствующие меры", их работу могут замедлить.

Напомним, Роскомнадзор с 10 марта ограничил скорость доступа к соцсети из-за неудаления еще ряда постов по требованию регулятора. В РКН тогда пригрозили блокировкой Twitter к середине апреля, если запрещенный контент не будет удален, но позже решили просто продлить ограничения до 15 мая.

 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 "Коммерсант" назвал место возможной встречи Путина и Байдена

20:36 Смольный ликвидирует 20 садово-парковых предприятий, сделав из них 6 новых бюджетных учреждений

19:56 Профсоюз работников московского метро просит не "политизировать" увольнения сотрудников

19:32 "В ЕС свирепствует индийский штамм": Беглов грозит вернуть ужесточённые "антиковидные" меры в Петербурге

18:54 "Интерфакс": После пожара на Невской мануфактуре завели третье уголовное дело

18:44 Доход главы Адмиралтейского района Оверчука за 2020 год составил 6 млн рублей

18:41 Беглов: В 2021 году на поддержку петербургских семей выделено 16,5 млрд рублей

18:34 В Петербурге снова разворачивают койки для пациентов с COVID-19

18:20 Дело аудитора Меня о растрате прекратили за истечением срока давности

18:05 Муниципал: "Справедливая Россия" планирует выдвинуть в ЗакС главу МО "Южно-Приморский" и замглавы МО "Сосновая поляна"

17:57 Жители Пушкина взывают к властям с трёх красных билбордов, сетуя на опасную дорогу

17:53 Петербургские справороссы просят РКН проверить праймериз "Единой России" на портале госуслуг

17:27 "Вам какое дело?": Метро Москвы подало иск к внуку "оклеветанного" ветерана из дела Навального

17:07 Роскомнадзор решил не блокировать Twitter в России

16:49 Годовой доход главы Фрунзенского района Серова составил 2,7 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru