Петербургские справороссы просят РКН проверить праймериз "Единой России" на портале госуслуг

Лидер петербургского отделения "Справедливой России - за правду" Марина Шишкина и депутаты ЗакСа Надежда Тихонова и Алексей Ковалев обратились в Роскомнадзор с просьбой прояснить, на каком основании праймериз "Единой России" будет проводиться на сайте госуслуг.

В обращении эсеры указали, что им поступают сообщения о принуждении сотрудников бюджетных организаций Петербурга принять участие в праймериз единороссов через портал "Госуслуги". Они подчеркнули, что среди функций портала, установленных законом, политической агитации нет, но тем не менее, сайт "публично используется для агитации за партию "Единая Россия"". При этом при голосовании через обязательную верификацию партия получает доступ к персональным данным россиян, добавили эсеры.

"На каком основании партия запрашивает другие персональные данные, если портал уже идентифицировал человека, в том числе мобильный телефон или электронную почту?", — задались вопросом авторы обращения.

Шишкина, Ковалев и Тихонова просят Роскомнадзор проверить правовую обоснованность использование портала госуслуг "Единой России" и при выявлении нарушений — запретить проводить праймериз подобным образом.

Напомним, праймериз "Единой России" будут проходить целую неделю с 24 по 30 мая. 1 июня будут подведены итоги.

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