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17:57

Жители Пушкина взывают к властям с трёх красных билбордов, сетуя на опасную дорогу

фото ЗакС политика Жители Пушкина взывают к властям с трёх красных билбордов, сетуя на опасную дорогу

Петербуржцы, проживающие в Пушкинском районе, пробуют достучаться до властей при помощи красных билбордов по аналогии из фильма Мартина МакДонаха, призывая чиновников обратить внимание на опасное движение пешеходов по проезжей части улицы Садовой.

На трёх растяжках написаны следующие лозунги: "Садовая улица - это зона повышенной опасности", "Пока живы" и "Здесь должен быть тротуар".

"Сегодня интенсивность движения автотранспорта на когда-то тихой улице Садовой, ведущей к прилегающей к ЖК „Александровский" территории индивидуальной жилой застройки, составляет 5000 единиц в сутки. Ежедневно по краю узкой проезжей части Садовой улицы перемещаются пешеходы, в том числе дети всех возрастов, так как другого пути в ближайшие школы, сады и поликлиники .<...>. просто нет", - сообщается в паблике "Гражданин Пушкин" во "ВКонтакте".

Активисты настаивают на проведении выездного совещания, в котором бы приняли участие представители профильных комитетов, администрации района и местные жители.

Добавим, в фильме Мартина МакДонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" главная героиня, отчаявшись найти убийцу своей дочери, арендует три рекламных щита на подъезде к городу, на которых размещает послание местной полиции. 

Фото: "Гражданин Пушкин"/ "ВКонтакте"

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