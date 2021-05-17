Дело аудитора Меня о растрате прекратили за истечением срока давности

Тверской суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении аудитора Счетной палаты, бывшего главы Ивановской области Михаила Меня в связи с истечением срока давности, передает ТАСС.

По словам представителя суда, по тем же причинам прекращено уголовное преследование других фигурантов этого дела - бывшего первого заместителя председателя правительства Ивановской области Павла Конькова и управляющего директора ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрия Гришина.

О том, что дело Меня могут прекратить из-за истечения срока давности, сообщалось в ноябре 2020 года, когда чиновника задержали.

Напомним, Меня обвиняли в том, что он в 2011 году, будучи губернатором Ивановской области, распорядился принять ряд документов, по которым "Ивановский бройлер" под видом займов получила из бюджета 700 млн рублей.

Мень был главой Ивановской области в 2005-2013 годах. После этого он стал министром строительства и оставался на этом посту до 2018 года, затем стал аудитором Счетной палаты.