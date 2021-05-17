В Петербурге снова разворачивают койки для пациентов с COVID-19

В Петербурге будет увеличено число коек для пациентов с коронавирусом из-за роста заболеваемости в городе, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

С 18 мая 102 дополнительные инфекционные койки развернут в госпитале для ветеранов войн, в том числе 19 реанимационных. С 20 мая возобновит работу павильон №5 временного госпиталя в "Ленэкспо": там подготовлены 97 коек для коронавирусных пациентов, из них 7 - реанимационные. При необходимости в госпитале могут задействовать все 295 коек.

С 21 мая возобновит прием инфекционных пациентов больница №38 имени Семашко: там подготовлены 260 коек.

Пока петербуржцев с пневмонией и коронавирусом принимают в 12 городских и двух федеральных стационарах. Развернуты 5248 коек, из них свободны 585 - то есть, 11% коечного фонда.

Эргашев напомнил о действующих до конца мая ограничениях в Петербурге, об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте и заявил, что массовая вакцинация позволит снизить риски ухудшения ситуации.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.