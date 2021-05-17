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18:41

Беглов: В 2021 году на поддержку петербургских семей выделено 16,5 млрд рублей

фото ЗакС политика Беглов: В 2021 году на поддержку петербургских семей выделено 16,5 млрд рублей

Петербургский глава Александр Беглов поведал о событиях минувшей недели в эфире своего еженедельного отчёта на "Радио России".

Для начала градоначальник кратко рассказал о своём отчёте перед городским парламентом. ЗАКС.Ру подробно описывал события того дня.

Акцент губернатор сделал на успехах, достигнутых в социальной сфере. Даже несмотря на то, что "пандемия коронавируса не отбросила наш город назад", получены конкретные результаты в данной области.

Так, отметил Беглов, сейчас в Северной столице живут свыше 600 тысяч семей с детьми.

"В 2021 году направим на их поддержку 16,5 млрд рублей, проиндексируем региональный материнский капитал и земельный капитал для многодетных", - пообещал управленец.

Напомнил Беглов и об установлении новых выплат на школьников, озвученные Владимиром Путиным в ходе ежегодного послания Федеральному собранию: каждой семье с учащимся обещано предоставить по 10 тысяч рублей.

"Свыше 75 тысяч ребят из неполных семей уже получают от Петербурга повышенные ежемесячные выплаты", - уточнил губернатор.

Наконец, говоря о борьбе с пандемией, Беглов заявил о намерении создать в городе отдельный ресурсный центр для волонтеров и НКО, которые реализуют социально значимые проекты.

"Он объединит добровольческие структуры районов и окажет им содействие", - заключил губернатор.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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