18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

18:44

Доход главы Адмиралтейского района Оверчука за 2020 год составил 6 млн рублей

фото ЗакС политика Доход главы Адмиралтейского района Оверчука за 2020 год составил 6 млн рублей

Администрация Адмиралтейского района опубликовала отчет о доходах и имуществе своих сотрудников за 2020 год. Согласно документу, глава района Сергей Оверчук задекларировал доход в 6 млн рублей. В собственности у него квартира на 71,9 кв.м, гараж и автомобиль Mercedes-Benz GLC 250. Супруга Оверчука задекларировала доход в 2,7 млн рублей. Она владеет машиной Lexus RX270, тремя земельными участками общей площадью 2,5 тысяч кв.м, жилым домом на 90 кв.м,четырьмя квартирами общей площадью более 153 кв.м (одна квартира находится в долевой собственности, остальные - в индивидуальной), гаражом и двумя машино-местами. 

До октября 2020 года Оверчук был первым замглавы администрации Невского района. Согласно декларации органа за 2019 год, доход Оверчука составлял 4 млн рублей. Тогда у него тоже были квартира и гараж, но автомобиль был другой - Toyota Camry. У его супруги данные в декларации за 2019 год аналогичны информации отчета за 2020 год.

Первый замглавы администрации Игорь Комаров отчитался о доходе в 7,5 млн рублей в 2020 году. В его собственности указаны пять земельных участков общей площадью более 11 тысяч кв.м, жилой дом на 46,7 кв.м, доли в двух квартирах на 69,9 кв.м каждая, незавершенный объект строительства и Land Rover Range Rover. Пользуется Комаров квартирами на 116,7 кв.м и 69,9 кв.м. Его супруга владеет автомобилем Jaguar F-PACE, квартирой на 116,7 кв.м и долями в двух нежилых помещениях. Доход жены Комарова в 2020 году составил 1,5 млн рублей. Данных о доходе и имуществе Комарова и его супруги за 2019 год в документах администрации Адмиралтейского района нет.

Замглавы Алексей Степанов отчитался о доходе в 1,7 млн рублей. Владеет он автомобилем Mercedes С200К, участком земли на 584 кв.м и квартирой на 74,2 кв.м. Аналогичные данные указаны в декларации за 2019 год. Супруга Степанова отчиталась о доходе в 671 тысячу рублей в 2020 году. В собственности у себя она указала земельный участок на 823 кв.м, две квартиры в доле, одну квартиру в индивидуальной собственности (80,7 кв.м) и дачный дом на 76,5 кв.м. В документе за 2019 год у нее также в имуществе указан земельный участок, квартиры в долах, а еще квартира на 80,3 кв.м и дом на 150 кв.м. 

Доход в 2,15 млн рублей указала замглавы администрации Диана Чапурина, годом ранее цифра была меньше - 1,86 тысяч рублей. Список собственности у нее остался неизменным: земельный участок 900 кв.м, дом на 194,1 кв.м и Ford Focus. Супруг Чапуриной задекларировал доход в 927 тысяч рублей, в собственности у него квартира на 97 кв.м и Ford Kuga. 

Замглавы Лариса Желонкина отчиталась о доходе в 1,6 млн рублей. В собственности у нее два земельных участка общей площадью 1,6 тысяч кв.м и квартира на 84,3 кв.м. В 2019 году у нее в декларации был указан только один земельный участок на 888 кв.м - в документе было указано, что земля находится в аренде. Супруг Желонкиной задекларировал доход в 614 тысяч рублей, а владеет он квартирой на 31,8 кв.м и автомобилем Jeep Grand Cherokee.

Заместитель руководителя администрации Полина Бабаева отчиталась о доходе в 1,7 млн рублей. Своего имущества у нее нет, только квартира на 80,7 кв.м в пользовании. Данные о Бабаевой в декларации за 2019 год не указаны. 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 "Коммерсант" назвал место возможной встречи Путина и Байдена

20:36 Смольный ликвидирует 20 садово-парковых предприятий, сделав из них 6 новых бюджетных учреждений

19:56 Профсоюз работников московского метро просит не "политизировать" увольнения сотрудников

19:32 "В ЕС свирепствует индийский штамм": Беглов грозит вернуть ужесточённые "антиковидные" меры в Петербурге

18:54 "Интерфакс": После пожара на Невской мануфактуре завели третье уголовное дело

18:44 Доход главы Адмиралтейского района Оверчука за 2020 год составил 6 млн рублей

18:41 Беглов: В 2021 году на поддержку петербургских семей выделено 16,5 млрд рублей

18:34 В Петербурге снова разворачивают койки для пациентов с COVID-19

18:20 Дело аудитора Меня о растрате прекратили за истечением срока давности

18:05 Муниципал: "Справедливая Россия" планирует выдвинуть в ЗакС главу МО "Южно-Приморский" и замглавы МО "Сосновая поляна"

17:57 Жители Пушкина взывают к властям с трёх красных билбордов, сетуя на опасную дорогу

17:53 Петербургские справороссы просят РКН проверить праймериз "Единой России" на портале госуслуг

17:27 "Вам какое дело?": Метро Москвы подало иск к внуку "оклеветанного" ветерана из дела Навального

17:07 Роскомнадзор решил не блокировать Twitter в России

16:49 Годовой доход главы Фрунзенского района Серова составил 2,7 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru