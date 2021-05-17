Доход главы Адмиралтейского района Оверчука за 2020 год составил 6 млн рублей

Администрация Адмиралтейского района опубликовала отчет о доходах и имуществе своих сотрудников за 2020 год. Согласно документу, глава района Сергей Оверчук задекларировал доход в 6 млн рублей. В собственности у него квартира на 71,9 кв.м, гараж и автомобиль Mercedes-Benz GLC 250. Супруга Оверчука задекларировала доход в 2,7 млн рублей. Она владеет машиной Lexus RX270, тремя земельными участками общей площадью 2,5 тысяч кв.м, жилым домом на 90 кв.м,четырьмя квартирами общей площадью более 153 кв.м (одна квартира находится в долевой собственности, остальные - в индивидуальной), гаражом и двумя машино-местами.

До октября 2020 года Оверчук был первым замглавы администрации Невского района. Согласно декларации органа за 2019 год, доход Оверчука составлял 4 млн рублей. Тогда у него тоже были квартира и гараж, но автомобиль был другой - Toyota Camry. У его супруги данные в декларации за 2019 год аналогичны информации отчета за 2020 год.

Первый замглавы администрации Игорь Комаров отчитался о доходе в 7,5 млн рублей в 2020 году. В его собственности указаны пять земельных участков общей площадью более 11 тысяч кв.м, жилой дом на 46,7 кв.м, доли в двух квартирах на 69,9 кв.м каждая, незавершенный объект строительства и Land Rover Range Rover. Пользуется Комаров квартирами на 116,7 кв.м и 69,9 кв.м. Его супруга владеет автомобилем Jaguar F-PACE, квартирой на 116,7 кв.м и долями в двух нежилых помещениях. Доход жены Комарова в 2020 году составил 1,5 млн рублей. Данных о доходе и имуществе Комарова и его супруги за 2019 год в документах администрации Адмиралтейского района нет.

Замглавы Алексей Степанов отчитался о доходе в 1,7 млн рублей. Владеет он автомобилем Mercedes С200К, участком земли на 584 кв.м и квартирой на 74,2 кв.м. Аналогичные данные указаны в декларации за 2019 год. Супруга Степанова отчиталась о доходе в 671 тысячу рублей в 2020 году. В собственности у себя она указала земельный участок на 823 кв.м, две квартиры в доле, одну квартиру в индивидуальной собственности (80,7 кв.м) и дачный дом на 76,5 кв.м. В документе за 2019 год у нее также в имуществе указан земельный участок, квартиры в долах, а еще квартира на 80,3 кв.м и дом на 150 кв.м.

Доход в 2,15 млн рублей указала замглавы администрации Диана Чапурина, годом ранее цифра была меньше - 1,86 тысяч рублей. Список собственности у нее остался неизменным: земельный участок 900 кв.м, дом на 194,1 кв.м и Ford Focus. Супруг Чапуриной задекларировал доход в 927 тысяч рублей, в собственности у него квартира на 97 кв.м и Ford Kuga.

Замглавы Лариса Желонкина отчиталась о доходе в 1,6 млн рублей. В собственности у нее два земельных участка общей площадью 1,6 тысяч кв.м и квартира на 84,3 кв.м. В 2019 году у нее в декларации был указан только один земельный участок на 888 кв.м - в документе было указано, что земля находится в аренде. Супруг Желонкиной задекларировал доход в 614 тысяч рублей, а владеет он квартирой на 31,8 кв.м и автомобилем Jeep Grand Cherokee.

Заместитель руководителя администрации Полина Бабаева отчиталась о доходе в 1,7 млн рублей. Своего имущества у нее нет, только квартира на 80,7 кв.м в пользовании. Данные о Бабаевой в декларации за 2019 год не указаны.