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18:54

"Интерфакс": После пожара на Невской мануфактуре завели третье уголовное дело

фото ЗакС политика "Интерфакс": После пожара на Невской мануфактуре завели третье уголовное дело

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило третье уголовное дело псле пожара в Невской мануфактуре, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, новое дело возбуждено по ч.1 ст.243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

"Претензии уголовного характера предъявлены хозяевам", - добавил собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Гендиректор АО "Невская мануфктура" Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич сейчас арестованы по делу по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, повлекшее смерть человека).

Напомним, Невская мануфактура загорелась 12 апреля: пожар пришлось тушить несколько дней, огонь распространился на площадь в 10 тысяч кв. метров. При тушении огня погиб пожарный Иван Белецкий. 

28 апреля суд оштрафовал руководство АО "Невская мануфактура" за нарушение правил пожарной безопасности. 

 

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

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