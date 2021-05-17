"В ЕС свирепствует индийский штамм": Беглов грозит вернуть ужесточённые "антиковидные" меры в Петербурге

Выступая с еженедельным отчётом в эфире "Радио России" петербургский губернатор Александр Беглов сообщил, что в случае ухудшения общей эпидемической обстановке в городе Смольный вновь введёт усиленные "антивирусные" меры.

"Эпидемия коронавируса продолжается, на прошлой неделе отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций - за неделю практически 30%. В случае, если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения", - отчитался Беглов.

Также градоначальник напомнил, что "в Европе свирепствует индийский штамм коронавируса и люди крайне нуждаются в вакцине", напомнив, что в Северной столице привились уже более полумиллиона жителей.

Ранее сегодня в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева известили о наращивании коечного резерва на фоне роста уровня COVID-госпитализаций в городе.

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