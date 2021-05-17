Профсоюз работников московского метро просит не "политизировать" увольнения сотрудников

В профсоюзе работников ГУП "Московский метрополитен" проинформировали, что выясняют причины и обстоятельства увольнения сотрудников городской подземки, которые якобы связаны с утечкой базы данных сторонников Алексея Навального и участии их в протестной активности.

"Профсоюз работников ГУП "Московский метрополитен" считает нецелесообразным излишнюю политизацию этого вопроса", - представили свою позицию члены объединения.

На прошлой неделе "Открытые медиа" и "Дождь" писали о том, что не менее 30 сотрудников столичного метро лишились своей работы ввиду участия в "пронавальнинских" протестах: данная причина указывалась лишь в формате тет-а-тет.