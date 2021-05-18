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9:18

Мэр Владивостока уходит в отставку после критики полпреда и губернатора

фото ЗакС политика Мэр Владивостока уходит в отставку после критики полпреда и губернатора

Мэр Владивосток Олег Гуменюк в своем Instagram объявил, что уходит в отставку.

По словам Гуменюка, это — "консолидированное решение", принятое совместно с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Гуменюк подчеркнул, что за два года работы на этом посту администрация Владивостока сделала "немало, в особенности в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства".

"Задел, который был наработан за эти годы, станет подспорьем для дальнейшего развития Владивостока. Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы", — подчеркнул Гуменюк.

Перед этим Трутнев и Кожемяко провели встречу, на которой полпред оценил работу Гуменюка на посту мэра Владивостока как неудовлетворительную, передает "Интерфакс".

"Я думаю, он разумный человек, не надо публичных действий, надо просто попросить его написать заявление и искать человека, который своей энергией, опытом, эффектностью управления сможет изменить Владивосток к лучшему", — сказал Трутнев.

Кожемяко, в свою очередь, заявил, что работа Гуменюка "не удовлетворяет ни жителей, ни нас как краевую власть".

Гуменюк был избран мэром Владивостока в 2019 году на пять лет.

фото: Олег Гуменюк / Instagram

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