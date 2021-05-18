18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

9:46

ЕСПЧ удовлетворил жалобу Шестуна на нахождение в СИЗО и продление ареста

фото ЗакС политика ЕСПЧ удовлетворил жалобу Шестуна на нахождение в СИЗО и продление ареста

Европейский суд по правам человека удовлетворил одну из жалоб бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщила юрист Каринна Москаленко.

По словам Москаленко, речь идет о самых первых жалобах, которые защита Шестуна направила в ЕСПЧ более двух лет назад. Они касаются нарушений, связанных с избранием меры пресечения, когда суд арестовал Шестуна. 

ЕСПЧ признал, что в отношении Шестуна были нарушены ст. 5.3 и 5.4 Конвенции по правам человека, и обязал российские власти выплатить ему компенсацию. 

"Суд увидел нарушения, связанные с нахождением Шестуна в следственном изоляторе, а также с действиями российских судов, которые не рассматривали апелляции экс-главы района незамедлительно, как того требует международное право", - пояснила Москаленко.

Ранее администрация колонии, где Шестун отбывает срок, поставила его на учет как склонного к побегу. Шестун объявил новую голодовку и пожаловался на давление и угрозы "авторитетов".

Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима, призав виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменяли махинации с участками земли в Подмосковье на посту главы района. Сам он считает свое дело полностью сфабрикованным и связанным с критикой властей. Шестун активно поддерживал экологические протесты в Московской области, разоблачал администрацию региона, жаловался на угрозы силовиков. В заключении Шестун не раз держал голодовки, в том числе сухие.

 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:59 В Гатчине начинается ремонт усадьбы Щербова

18:54 СК подтвердил возбуждение нового дела из-за пожара на Невской мануфактуре

18:39 Суд отказался удовлетворить иск Пивоварова к телеведущему Соловьеву

18:30 Верховный суд ликвидировал еще две партии, не участвующие в выборах

18:24 Муниципал: Совет МО "Горелово" проголосовал за прекращение полномочий депутата Лебедевой

18:04 Приговоренный к сроку экс-чиновник Смольного пытался продать 50 кг наркотиков

17:59 Милонов требует категорического запрета на показ мюзикла "Золушка"

17:49 Макаров поздравил Беглова с орденом "За заслуги перед Отечеством"

17:31 КГИОП требует прекратить незаконные работы в доме-памятнике на Каменностровском

17:20 Годовой доход главы комитета по строительству составил 162,8 млн рублей

17:05 Госдума одобрила запрет на избрание депутатом причастным к экстремистам

16:56 Минсельхоз не намерен продлевать заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

16:29 Сергея Митрохина оштрафовали на 150 тысяч рублей за "пикет бомжей" у Совфеда

16:23 Деятели культуры просят назвать одну из московских площадей в честь Лужкова

16:00 Путин наградил Беглова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru