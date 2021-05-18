Мишустин назначил глав Росжелдора и Росавтодора

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении глав Росжелдора и Росавтодора, документы опубликованы на сайте кабмина.

Главой Росжелдора назначен Игорь Коваль. Ранее он работал главой департамента международного сотрудничества ОАО "Российские железные дороги". После ухода оттуда в 2019 году Коваль работал в разных компаниях на руководящих должностях. На посту главы Росжелдора Коваль сменил Владимира Токарева, который стал замглавы Минтранса.

На пост главы Росавтодора утвержден Роман Новиков. С февраля 2021 года он исполнял обязанности главы агентства. Еще ранее он был начальником ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства".