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11:49

Комитет Госдумы одобрил выход РФ из Договора по открытому небу

фото ЗакС политика Комитет Госдумы одобрил выход РФ из Договора по открытому небу

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал нижней палате парламенте денонсировать Договор по открытому небу, передает "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Леонида Слуцкого.

По словам Слуцкого, законопроект планируется рассмотреть на заседании 19 мая.

Законопроект о денонсации Договора по открытому небу внес на рассмотрение Госдумы президент Владимир Путин 11 мая. В пояснительной записке указано, что документ внесен в связи с выходом из договора США "под надуманным предлогом", что поставило под угрозу безопасность России.

Договор по открытому небу был заключен между странами-союзниками ещё в 1992 году. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после окончания Холодной войны. Россия ратифицировала его в 2001 году.

 

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