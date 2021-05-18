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12:11

В Белоруссии заблокировали новостной сайт TUT.By после возбуждения "налогового" дела

фото ЗакС политика В Белоруссии заблокировали новостной сайт TUT.By после возбуждения "налогового" дела

Утро 18 мая началось для редакции одного из самых читаемых белорусских сетевых изданий, TUT.By, с обысков, которые провели в рамках возбужденного уголовного дела о неуплате налогов. Об этом написало главное национальное информагентство БЕЛТА. После проведения следственных действий, к 12 часам дня, офис редакции в Минске опечатали, а доступ к сайту заблокировали.

"В результате необоснованного использования ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере", изложило агентство суть дела.

В конце прошлого года TUT.By лишили статуса СМИ. Редакция активно освещала прошлогодние протесты, связанные с очередным переизбранием Александра Лукашенко, и давала точку зрения, отличную от официальной, что для современных белорусских информационных сайтов и изданий нехарактерно.

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