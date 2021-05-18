Депутат Вострецов предложил Беглову включить виртуальную реальность в уроки ОБЖ

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов на заседании правительства Петербурга 18 мая предложил инновационный подход к обучению школьников основам безопасности. Он предложил погружать учеников в пожары и террористические атаки с помощью очков виртуальной реальности. Предложенная методика обучения, по задумке депутата, должна стать частью программы на уроках ОБЖ.

- Это виртуальная реальность. Дети погружаются в эту виртуальную реальность и [отрабатывают] действия при пожаре, при террористической угрозе. Не надо эвакуировать никого. Я бы хотел, чтобы это направление поддержали. Оно кажется очень важно, в современном мире столько вызовов и угроз, и когда ребенок готов, то это совсем другой уровень безопасности, - поделился идеей Вострецов.

Депутат отметил, что несколько открытых уроков с виртуальной реальностью в Петербурге уже были проведены, а некоторые сельские школы уже получили необходимое оборудование. Осталось обеспечить их программой.

- Хорошее предложение, давайте над ним поработаем, - ответил губернатор Александр Беглов.

Константин Леньков

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