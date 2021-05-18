Безопасность школ Петербурга в Смольном оценили в 3 млрд рублей

Председатель комитета по образованию Наталья Путиловская на заседании правительства Петербурга 18 мая сообщила, что школами города не прекращается работа по совершенствованию программы по обеспечению антитеррористической защищенности. На обеспечения учреждений необходимым оборудованием потребуется более 3 млрд рублей.

- Это потребность не одного года, это понятно. В этом году у комитета по информатизации и связи имеются средства в размере 1,7 млрд рублей на реализацию части этой программы, - заявила Путиловская.

Она пояснила, что деньги пойдут на приобретение систем видеонаблюдения, систем контроля доступа, а также совершенствование имеющихся средств антитеррористической защищенности. Она подчеркнула, что этот вопрос находится на постоянном контроле у комитета по образованию и правоохранительных органов.

Константин Леньков